Hulpverleners opnieuw bekogeld met vuurwerk

DEN HAAG - Ook dit jaar zijn hulpverleners tijdens de jaarwisseling weer tijdens hun werk bekogeld met vuurwerk. Dat meldt de politie. Er waren incidenten in Moerkapelle en Den Haag. Daarbij werden 21 mensen aangehouden.

In de Thijssestraat in Den Haag vernielde een groep jongeren toezichtcamera's. Toen agenten op de melding afgingen, werden zij bekogeld met vuurwerk. Hierop sloten agenten de groep jongeren in en hielden zij in totaal 19 verdachten aan, onder wie een aantal minderjarigen. Alle verdachten zijn gehoord en daarna in vrijgelaten.

In de omgeving van het Kaapseplein met het Anna Blamanplein in Den Haag was het onrustig. Een groep van zo'n vijftig personen hinderde de brandweer die ter plekke was om vuren te blussen. De politie greep in met politiehonden om de tientallen mensen richting huis te krijgen.



Geweld en bedreiging

De brandweer werd op de Herenweg in Moerkapelle gehinderd door een groep van tientallen personen toen ze een brandende aanhanger met pallets wilde blussen. De hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk. Agenten traden op om de groep uiteen te drijven. Drie personen werden aangehouden voor het gooien van vuurwerk, openlijke geweldpleging, belediging en het niet voldoen aan een bevel of vordering.

In Leiden kregen agenten een melding van een ontploffing van zwaar vuurwerk aan de Schubertlaan. Door de ontploffing sneuvelden bij twee woningen ruiten en raakten in twee woningen in totaal vijf personen gewond, onder wie vier kinderen. Na onderzoek troffen agenten in een bestelbus en een garagebox een paar honderd kilo illegaal vuurwerk aan. Ook vonden agenten zelf gefabriceerd vuurwerk en ontstekers. Een explosievenspecialist stelde de explosieven veilig. Alles is in beslag genomen. Een 36-jarige man is aangehouden.