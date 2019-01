Grote schoonmaak Scheveningen na vonkenregen

Ravage in Scheveningen na vonkenregen. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een dag na de vonkenregen in Scheveningen wordt dinsdagmiddag hard gewerkt aan het schoonmaken van de omgeving. Schoonmakers van de gemeente zijn druk bezig, maar ook bewoners van Scheveningen steken de handen uit de mouwen.

Er staan in de omgeving beschadigde of kapotte fietsen en auto's. Op veel voertuigen zit roet en in de omgeving hangt nog altijd een sterke brandlucht.

De brandweer is nog steeds bezig met het nablussen van het vuur.