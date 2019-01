Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politiek over vreugdevuur Scheveningen: Hoe heeft de gemeente hoogte gecontroleerd? Scheveningen na de vonkenregen | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om de maximale bouwhoogte van de vuurstapels in Scheveningen en Duindorp te controleren? Dat wil de voltallige oppositie in de Haagse gemeenteraad weten van burgemeester Krikke. Vooraf is met de twee organisaties afgesproken dat de vreugdevuren maximaal 35 meter hoog mogen worden. Martijn Balster van de Haagse PvdA zegt in een reactie op de vuurvonken van het vreugdevuur Scheveningen dat dit nooit meer mag gebeuren.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag sloeg het Scheveningse vuur over naar de woonwijk bij het strand. Als de vreugdevuren daadwerkelijk 48 meter hoog waren, vraagt Martijn Balster (PvdA) zich af waarom er niet gehandhaafd is. Wat een ongelooflijke puinhoop op Scheveningen, zo Twittert hij. 'Hulde voor iedereen die de veiligheid heeft hersteld.'



De PvdA wil dat de onderzoeksraad voor de veiligheid de toedracht gaat uitzoeken. De PvdA wil dat de onderzoeksraad voor de veiligheid de toedracht gaat uitzoeken. Geschrokken Wethouder Boudewijn Revis zegt geschrokken te zijn van de toestand op Scheveningen. Hij bracht dinsdag een bezoek aan het getroffen gebied en sprak met bewoners. Hij kan zich goed voorstellen dat er nog veel gepoetst en gerepareerd moet worden.



Sebastiaan Kruis van de PVV laat via Twitter weten dat dit 'doffe ellende is voor de betrokkenen op Scheveningen'. 'Maar laten we niet meteen roepen dat de traditie volgend jaar niet meer kan'.



Eerder liet burgemeester Pauline Krikke weten dat de gemeente Den Haag de gebeurtenissen in Scheveningen van afgelopen nacht met alle betrokken partners en

Sebastiaan Kruis van de PVV laat via Twitter weten dat dit 'doffe ellende is voor de betrokkenen op Scheveningen'. 'Maar laten we niet meteen roepen dat de traditie volgend jaar niet meer kan'.Eerder liet burgemeester Pauline Krikke weten dat de gemeente Den Haag de gebeurtenissen in Scheveningen van afgelopen nacht met alle betrokken partners en deskundigen grondig gaat evalueren . 'Daarbij ligt voor mij ook de vraag op tafel of het organiseren van de vreugdevuren in deze vorm in de toekomst verantwoord is', aldus de Haagse burgemeester Pauline Krikke.