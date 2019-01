Jaarwisseling op meeste plaatsen relatief rustig verlopen

ZOETERMEER - De jaarwisseling is op de meeste plekken zonder grote problemen voorbijgegaan. In de gemeenten Westland en Zoetermeer was de sfeer overwegend gemoedelijk.

Wel had de brandweer in Westland het druk met wat branden, vuurwerkoverlast en aanhoudingen. De politie moest een paar mensen aanhouden. Burgemeester Bouke Arends is tevreden over het verloop van de nacht. Hij vindt het vervelend dat niet alles goed ging.

'De gemeente en hulpdiensten doen er alles aan wat in hun mogelijkheden ligt om de jaarwisseling goed te laten verlopen, maar hebben daar wel hulp van inwoners bij nodig. Veiligheid maak je immers met elkaar. Het is jammer dat die verantwoordelijkheid niet door iedereen wordt gevoeld', meldt de gemeente.



Burgemeester mee met politie

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer reed tot in de ochtend met de politie mee door de stad. 'Het was een feest om zoveel mensen vrolijk op straat te zien. De inzet van vrijwilligers, politie, brandweer, handhaving, andere diensten en ingehuurde beveiligingsbedrijven draagt enorm bij aan die goede sfeer. Het is jammer dat er toch weer mensen zijn die zich niet weten te gedragen'.



Het feest in de nieuwjaarsnacht in SilverDome was volgens de gemeente een groot succes. 2200 jongeren tussen de 16 en 22 jaar zijn op het feest afgekomen. Naast de vuurwerkvrije zone rondom de Markt en Stadhuisplein waren voor het eerst dit jaar naar aanleiding van een burgerinitiatief vier buitengebieden als vuurwerkvrije zone aangewezen. In deze gebieden werd door Handhaving toezicht gehouden op het naleven van het vuurwerkverbod. Daarbij deden zich geen bijzonderheden voor.

53 branden





Zoetermeer heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug. De brandweer kwam in actie voor 53 kleine branden. De politie moest in actie komen voor vechtpartijen en vuurwerkoverlast. Er zijn acht aanhoudingen verricht, zo laat de gemeente weten.