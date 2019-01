Level 42 op Zomerspektakel Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Level 42, Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en Kris Kross Amsterdam treden op tijdens de openingsavond van het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn.

Level 42, de meest succesvolle Engelse band uit de jaren 80, brak ook in Nederland door met hitnummers als 'Lessons in Love' en 'Running in the Family'.

Guus Meeuwis was in 2017 ook al te bewonderen op het Zomerspektakel aan het Meer. Voor Kraantje Pappie en Kris Kross Amsterdam wordt het hun eerste optreden op het Alphense festijn.

Entree

Het Zomerspektakel aan het Meer wordt dit jaar georganiseerd van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juni. Alleen voor de vrijdagavond moet entree betaald worden.