Westlander Dave van der Meer stapt uit politiek

WESTLAND - Dave van der Meer stopt eind maart als fractievoorzitter van LPF Westland. Daarnaast stapt hij uit de Westlandse gemeenteraad. Dat heeft hij bekendgemaakt in de nieuwjaarsboodschap van de partij, meldt mediapartner WOS.

Reden is dat zijn privéleven niet langer te combineren is met de lokale politiek. Steunraadslid Jolanda Suijker zal zijn plek in de raad innemen, maar wie Dave van der Meer op gaat volgen als fractievoorzitter is nog onbekend.

De compagnon met wie Van der Meer diverse bedrijven runt, is ernstig ziek geworden, waardoor hij daar meer tijd aan kwijt is. 'En thuis heb ik een gezin met daarin een kind dat altijd meer zorg nodig heeft dan een gewoon kind. Dit alles valt niet langer te combineren met de politiek.'

Sinds 2005

De LPF-voorman zit sinds augustus 2005 in de Westlandse politiek, eerst als steunraadslid. Sinds sinds 1 januari 2011 is hij fractievoorzitter van de partij en bij de verkiezingen van 2014 en 2018 was hij lijsttrekker.