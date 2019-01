Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vuurtornado's Scheveningen ook in buitenlandse media onderwerp van gesprek Foto: Regio15

DEN HAAG - 'Uit de hand gelopen vreugdevuur Oud en Nieuw veroorzaakt meerdere branden in Nederlandse stad' en 'strand ontruimd doordat vreugdevuur verandert in vuurtornado in Nederland'. Ook buitenlandse media pikken het nieuws over de vonkenregen in Scheveningen op.

Onder meer het Britse Sky News en The Daily Telegraph en de Spaanstalige krant Heraldo besteden dinsdag aandacht aan de gebeurtenissen van afgelopen nacht. 'Meerdere branden in gebouwen en in de duinen in de badplaats Scheveningen, nadat de wind vonken van vreugdevuren over het dorp blies', schrijft The Irish Times bij een video. Ook RTL Today uit Luxemburg heeft het nieuws opgepikt. 'Door het winderige weer liep een van de vreugdevuren uit de hand en het veranderde in een chaos', schrijft het nieuwsprogramma. 'Het vuur en de hitte zorgden voor een substantiële dreiging voor de veiligheid van mensen. Dat zorgde weer voor een evacuatie van het strand en het gebied eromheen, terwijl de brandweer druk bezig was om de tornado’s te bestrijden.'

Hoger Inmiddels heeft burgemeester Pauline Krikke laten weten dinsdag nog in gesprek te gaan met de organisaties van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Volgens haar hebben de bouwers de gemaakte afspraken geschonden. De vuurstapels mochten 35 meter hoog worden, maar Krikke zegt dat ze uiteindelijk dertien meter hoger zijn geworden. LEES OOK: Politiek over vreugdevuur Scheveningen: Hoe heeft de gemeente hoogte gecontroleerd?