Bewoners Scheveningen zwaar aangeslagen na vonkenregen: 'Het was een rampscenario'

DEN HAAG - De schrik zit er goed in bij de bewoners op Scheveningen. De brandweer was daar de hele nacht bezig met het vuur en de vonkenregen die van het vreugdevuur afkwamen. 'Het was een rampenscenario', beschrijft een van de bewoners de onrustige nacht.

De bewoners nemen dinsdagochtend de schade op. De Scheveningse straten liggen vol roet en as. Vanaf hun balkon laten buurtbewoners zien dat de achtertuin zwart is. 'Het begon zo leuk', vertelt de bewoonster van het huis.

Als de bewoners net thuis zijn, begint de vonkenregen. 'We zagen mensen gillen, we hoorden mensen rennen. Mijn man is naar buiten gevlogen en heeft hier de hele boel op het dak nat gehouden. Het was een rampscenario.' Ze begrijpt niet dat het zo uit de hand is gelopen. 'Ze mogen van mij stoppen hiermee. Hoe jammer het ook is.'



'Dit wil ik nooit meer meemaken'

'Ik hoop echt dat ze dit nooit meer doen', vertelt een zwaar aangeslagen mevrouw op straat. 'Anders ben ik weg met Oud en Nieuw. Dit wil ik nooit meer meemaken. Veel te eng.'

'Het was heel angstig', vindt ook een man die op straat de schade aan het opnemen is. 'Ik vind het prima dat ze dit doen, maar ze moeten rekening houden met de windrichting.'



Burgemeester neemt schade op

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is dinsdagmiddag in Scheveningen komen kijken naar de schade. De burgemeester schudde de handen van enkele aanwezige brandweermensen en nam op de boulevard onder meer de schade op bij de kiosk die er ernstig door beschadigd is geraakt. Een boze buurtbewoner die daartegenover woont sprak de burgemeester er op aan dat hij vorig jaar zijn zorgen al had geuit over de vreugdevuren.

Volgens hem kwamen daar vorig jaar ook al veel vonken van af. Hij had dat gefilmd en opgestuurd naar de gemeente met de vraag of het nog wel verantwoord was. De gemeente liet hem toen weten dat het een acceptabel risico was. 'Je ziet nu wat er nu gebeurd is, we hebben vannacht in een inferno gezeten', zei hij tegen Krikke. Zij wilde niet vooruitlopen op de zaken: 'We gaan de situatie goed bekijken en evalueren wat hier gebeurd is.'

