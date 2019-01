Indrukwekkende dronebeelden van vreugdevuur en vonkenregen Scheveningen

Still dronebeelden van vreugdevuur Scheveningen

DEN HAAG - Het was een bizarre nacht op Scheveningen. Door het grote vreugdevuur daalde er een regen van vuur neer. Op indrukwekkende dronebeelden is te zien hoe dat er vanuit de lucht uit zag.

De vonkenregen zorgde voor een ravage op Scheveningen. De schade aan huizen, auto's, fietsen en kiosken is groot. Overal op straat liggen stukjes houtskool. Bij de bewoners zit de schrik er goed in.

De voltallige oppositie in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de maximale bouwhoogte van de bouwstapels. Burgemeester Pauline Krikke geeft dinsdagmiddag een persconferentie over de uit de hand gelopen gebeurtenissen.

