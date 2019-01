Burgemeester Krikke: bouwers hebben afspraken geschonden

DEN HAAG - Volgens de Haagse burgemeester Pauline Krikke hebben de bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp afspraken met de gemeente geschonden. Dat zegt Krikke in een interview met Omroep West. De burgemeester gaat dinsdagavond nog om tafel met de organisaties van de vreugdevuren. Daar wordt gesproken of de brandstapels op Scheveningen en Duindorp nog een toekomst hebben.

'Laat ik daar klip en klaar over zijn, de bouwers hebben met voeten de afspraken getreden', aldus Krikke tegen Omroep West. 'Ze hebben zich absoluut niet aan de afspraak gehouden en in de nacht extra hout bijgelegd.' De stapels mochten 35 meter hoog worden en 10.000 kuub hout bevatten, maar de stapels zijn volgens Krikke uiteindelijk 13 meter hoger geworden.

Grote twijfels

Het Scheveningse vreugdevuur sloeg tijdens de nacht van maandag op dinsdag over van het strand naar de naastgelegen woonwijk. De schade aan woningen, straatmeubilair en auto's en fietsen is groot. 'De schade is louter materieel. Dat is al erg genoeg. We mogen van geluk spreken dat er niemand gewond is geraakt', aldus Krikke. De burgemeester sprak haar dank uit richting de hulpverleners. 'Ik ben ze diep dankbaar.'

De burgemeester wijst erop dat de Scheveningse organisatie zelf grote twijfels heeft over de toekomst van het vreugdevuur. 'We moeten samen als stad bepalen of we dit wel willen. De vuren zijn prachtig - als het goed gaat. Veiligheid moet voorop staan.'



Krikke wilde tijdens de persconferentie niet ingaan op de vraag hoe de hoogte van de brandstapels is gecontroleerd. 'We besteden elk jaar veel aandacht aan het maken van grondige afspraken over de vreugdevuren, onder meer over de hoogtes.' De brandstapels mogen maximaal 35 meter zijn, maar reikten dit jaar tot 48 meter. Alle documenten over de vreugdevuren worden volgens Krikke nu 'gelicht'. 'Dat duurt langer dan we willen, maar ik kan daar nu niet op vooruit lopen.' De gebeurtenissen zullen 'grondig' worden geëvalueerd, zo herhaalde de burgemeester meermaals.



Gedupeerden

De beelden van de vuurzee hebben een 'diepe indruk' op Krikke gemaakt. Gedupeerden moeten volgens de burgemeester conctact opnemen met hun verzekeraar. Ook is er voor hen een een hulplijn opengesteld.