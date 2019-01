Deel dit artikel:













Demente vrouw uit Den Haag gevonden Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De 70-jarige vermiste Maria uit Den Haag is woensdag in goede gezondheid gevonden. De vrouw, die de ziekte van Alzheimer heeft, was sinds dinsdagmiddag vermist.

De demente vrouw is gevonden in het centrum van Den Haag. Ze is inmiddels weer herenigd met haar familie.