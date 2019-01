'Goed gesprek' tussen organisaties vreugdevuren en burgemeester Krikke

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag heeft dinsdagavond een 'open en goed gesprek' gehad met delegaties van de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Het gesprek vond aan het begin van de avond plaats.

Volgens de burgemeester toonden de bouwers zich zeer aangedaan over wat er in de Nieuwjaarsnacht is gebeurd met de Scheveningse vuurstapel. 'Zij gaven aan nog 'in shock' te verkeren,' zo schrijft Krikke. Peter van Zaanen van het Scheveningse vuur zegt dat ook tegen Omroep West. Hij wil daarom nu ook niet verder over de gebeurtenissen praten. 'Het is nog te vers.' Woensdagavond komen de bouwers bij elkaar. Ze willen daarna met een verklaring naar buiten komen.

Volgens Krikke hebben de bouwers in het gesprek ook toegegeven dat ze zich niet aan de afspraken hebben gehouden. De beide vreugdevuren bleken dertien meter hoger dan door de gemeente was toegestaan. Ook hebben de bouwers van beide vuren hun volledige medewerking toegezegd aan de evaluatie.



'Kritisch op eigen rol'

De gemeente wil een grondige evaluatie van de gebeurtenissen, en 'zal daarbij ook kritisch kijken naar haar eigen rol,' zo meldt de burgemeester. 'Daarbij zal ook de rolverdeling tussen de verschillende diensten aan de orde komen. Want natuurlijk stellen wij onszelf de vraag wat wij in het hele traject van voorbereiding, bouw, toezicht op de bouw en handhaving van de afspraken beter hadden kunnen doen.' Nadat duidelijk werd dat de stapels hoger waren dan was toegestaan zijn de dranghekken op grotere afstand geplaatst.

De burgemeester wil een 'grondige evaluatie' van de nieuwjaarsnacht, en stelt daarbij de vraag of de veugdevuren nog verantwoord zijn. Wanneer de evaluatie klaar zal zijn staat niet in haar brief.