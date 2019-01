Den Haag kreeg in 2018 vooral meer inwoners door immigratie

DEN HAAG - Den Haag is in 2018 met ruim 6000 inwoners gegroeid. Immigranten vormen het grootste deel van de nieuwe Hagenaren. Tegelijkertijd trokken veel Hagenaren naar randgemeenten van de stad. Dat meldt het CBS.

De bevolkingsgroei kwam met name door de komst van 7126 personen die zich in de stad vestigden. Geboortes zorgden voor 1915 extra Hagenaren. 2789 Hagenaren verlieten de stad juist.

In verhouding was de bevolkingsgroei in 2018 het grootst in kleinere gemeenten in de buurt van de grote steden. In Waddinxveen en Rijswijk steeg het aantal inwoners met meer dan 2 procent. Vooral in Noord-Nederland en in Limburg hebben gemeenten te maken met krimp.



Amsterdam meeste nieuwe inwoners

Den Haag groeide na Amsterdam het snelst. In de hoofdstad vestigde zich in 2018 bijna 10.000 mensen. Rotterdam steeg per saldo met 5.500 mensen en Utrecht met 5.000 mensen.