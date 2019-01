Deel dit artikel:













Bertens onderuit in Brisbane Kiki Bertens onderuit in achtste finales in Brisbane. | Foto: ANP

WATERINGEN - Kiki Bertens is er niet in geslaagd de kwartfinales van het tennistoernooi in Brisbane te bereiken. De Wateringse liet zich in de tweede ronde verrassen door Donna Vekic uit Kroatië: 7-6 (5), 1-6 en 7-5.

Bertens mocht bij een voorsprong van 5-4 in de derde set voor de wedstrijd serveren. Ze kreeg twee wedstrijdpunten (40-15), maar liet Vekic toch nog ontsnappen. De als zesde geplaatste Nederlandse opende haar nieuwe seizoen met een zege in de eerste ronde op de Belgische Elise Mertens. Bertens sloeg 46 winners, Vekic slechts negentien. Maar de Nederlandse maakte ook meer fouten, 49 tegenover 34. Bertens staat negende op de wereldranglijst. Vorig jaar werd ze in Brisbane al in de eerste ronde uitgeschakeld. Vekic stuit in de kwartfinale op als als eerste geplaatste Elina Svitolina uit Oekraïne of Aljaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland.