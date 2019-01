Huis beschadigd na vonkenregen? 'Verzekeraars vergoeden de schade, fietseigenaar heeft pech'

DEN HAAG - De schade aan huizen door de vonkenregen die tijdens de jaarwissling over Scheveningen trok, wordt normaal gesproken gedekt door de verzekering. Dat zegt de Bond van Verzekeraars woensdag in een reactie op het vliegvuur dat ontstond door het enorme vreugdevuur op het strand van Scheveningen.

Bij auto's hangt het af van de dekking, of de verzekering de schade betaalt. Bewoners rondom het strand troffen hun auto's aan met gesmolten ruitenwissers en beschadigingen. Bij de meeste allrisk-verzekeringen is de brandschade wel gedekt, bij minder uitgebreide pakketten verschilt dat per verzekeraar.

Door de enorme hitte raakten ook fietsen beschadigd die op of rond de boulevard stonden. Deze eigenaren hebben pech. In de meeste gevallen kunnen de eigenaren die schade niet verhalen op de verzekering.



'Verhalen op de veroorzaker nog niet aan de orde'

De brancheorganisatie kon woensdag nog geen indicatie geven van de totale schade in Scheveningen. Verzekeraars kunnen bij dergelijke incidenten ook besluiten de schade te verhalen op de veroorzaker. Op dit moment is dat niet aan de orde, zegt een woordvoerder.

De gemeente Den Haag riep getroffenen 'met schade aan het huis of bezittingen' gelijk na het incident op om in eerste instantie de eigen verzekering of stichting Salvage te raadplegen. Voor 'overige schades', kan aangeklopt worden bij de gemeente.





Vergoeding hangt af van wet

In het geval van zo'n claim moet de schade duidelijk worden beschreven en moeten er foto's worden meegestuurd. Of de gemeente de schade daadwerkelijk vergoedt hangt af van 'wetgeving en jurisprudentie.'



