VIDEO: Enorme vuurwerkbom in Monster: brug beschadigd

MONSTER - Op een voetgangersbrug in Monster hebben jongeren rond de jaarwisseling een flinke vuurwerkbom tot ontploffing gebracht. De railing en het brugdek zijn zwartgeblakerd door de explosie, maar de constructie lijkt niet aangetast. Dat meldt mediapartner WOS. De brug is gewoon geopend.

Op Twitter reageren veel mensen furieus op de beelden. 'Als je hier trots op bent, is er iets goed mis in je bovenkamer. Goed dat deze beelden er zijn: oppakken en aanpakken en vooral de schade laten betalen!', schrijft de Westlandse oud-wethouder Frank Rijneveen. Hoe hoog het schadebedrag is, is onbekend.