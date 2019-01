Deel dit artikel:













Dode Rijswijk Tweede Kerstdag is 71-jarige man

DEN HAAG - De man die op Tweede Kerstdag dood werd gevonden in een huis aan de Hammarskjöldlaan in Rijswijk is een man van 71 jaar. Dat laat de politie woensdag weten.

Volgens buren woonde de oudere man in het huis met zijn zoon, schoondochter en hun kinderen. De opa zou dus zijn overleden. De politie deed na zijn dood de hele dag onderzoek in het huis. Het is nog niet bekend hoe de man om het leven gekomen is. 'Het onderzoek is in volle gang', laat een woordvoerder weten. Wanneer er duidelijkheid komt over de dood van de man kon de woordvoerder niet zeggen: 'Het kan nog wel even duren.'