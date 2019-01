Fugro heeft hoop op vinden MH370 na ontdekking scheepswrak in Indische Oceaan

LEIDSCHENDAM - De zoektocht naar het sinds vijf jaar vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines heeft geen vliegtuig, maar een scheepswrak uit de 19e eeuw opgeleverd. Het Leidschendamse bedrijf Fugro dat de zoektocht in de zuidelijke Indische Oceaan uitvoert, hecht veel waarde aan de vondst.

'Deze vondst heeft ons veel vertrouwen gegeven. Het laat zien dat we in staat zijn kleine metaaldeeltjes op de zeebodem te vinden. De delen van de MH370 die verdween zouden zo'n tien keer zo groot zijn als die van het scheepswrak', zegt Paul Kennedy, leider van het Fugro-team.

Zeker is het niet, maar vermoedelijk gaat het om een koopvaardijschip dat steenkool vervoerde. Het wrak dat met foto's werd ontdekt, ligt op een diepte van 3.900 meter en is nader onderzocht met een onbemande onderzeeër. 'Het is een fascinerende vondst, maar niet waar we naar op zoek zijn. Als er brokstukken in het zoekgebied liggen, zullen we ze vinden', oordeelt Peter Foley, leider van de zoekactie.

