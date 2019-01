Deel dit artikel:













Ultimatum verstreken: Popmuseum RockArt verhuist vooralsnog niet naar Den Haag (Foto: Facebook Museum RockArt)

DEN HAAG - Het ultimatum dat Popmuseum RockArt aan de gemeente Den Haag had gesteld om duidelijkheid te geven over een verhuizing naar de stad is verstreken. 'Den Haag was popstad nummer één en als ze dat niet voor eeuwig willen worden, dan moeten ze dat zeggen', aldus museumdirecteur Jaap Schut tegen mediapartner WOS. Schut schermt met interesse van Almere, Den Bosch en Rotterdam. Deze gemeenten zouden het popmuseum willen huisvesten.

Het lijkt trekken aan een dood paard; al jaren voert museum RockArt gesprekken met Den Haag over een permanente locatie voor het museum. Maar met weinig succes. In 2016 werd nog wel een motie aangenomen waarin het Haagse college gevraagd werd om met een voorstel te komen. De verhuizing van RockArt naar Den Haag werd ook opgenomen in het Haagse coalitieakkoord. Onder meer de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout werd genoemd, maar Den Haag wil eerst onderzoeken of het Eschermuseum daar kan komen. Intussen is er van de voornemens nog weinig terechtgekomen - tot frustratie van Schut, die Den Haag voor het blok zette. De museumdirecteur wilde voor de jaarwisseling duidelijkheid, maar daar heeft de gemeente dus geen gehoor aan gegeven. De huidige ruimte op een bedrijventerrein in Hoek van Holland is véél te klein. Er past maar een half procent van de hele colllectie in.

'Lekker belangrijk' 'Voormalig Haagse wethouders van Cultuur hebben het dossier altijd onderin de la gemieterd met "Lekker Belangrijk"', zegt een gefrustreerde Schut. Mocht het plan om definitief naar de hofstad te verhuizen in het water vallen, neemt hij dat Den Haag kwalijk. Hij wil dit jaar nog naar een groter pand verhuizen, waar maakt niet uit: 'Er moet een keer iets gebeuren, maar laten we ook trots en dankbaar zijn op hetgeen wat we hebben. Zeventig jaar popmuziek, dat staat hier.'