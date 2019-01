'Tiener toegetakeld en bestolen tijdens Oud en Nieuw'

LISSE - Een 17-jarige jongen uit Lisse is tijdens de jaarwisseling het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Dat meldt NH Nieuws. Een groep van zes jongens zou hem van zijn fiets af hebben geschopt en geslagen.

Het incident gebeurt in de buurt van Lisserbroek, waar de tiener naartoe aan het fietsen was. 'Tijdens een worsteling heeft hij zijn spullen afgegeven', vertelt de vader van het slachtoffer, die net als zijn zoon anoniem wil blijven. 'Daarna is hij als een gek gaan rennen. De jongens zijn hem achterna gekomen, maar konden hem niet bijhouden.'

De jonge Lissenaar slaagt erin te ontsnappen, maar is wel bijna al zijn spullen kwijt: zijn pinpas, geld, identiteitsbewijs en fiets worden door de groep gestolen. Alleen zijn mobiele telefoon heeft hij nog, doordat hij die in zijn sok had gestopt. Thuis aangekomen bellen zijn ouders meteen de politie. Van de daders ontbreekt elk spoor.



's Nachts niet meer alleen fietsen

Volgens de vader heeft het slachtoffer een blauw oog overgehouden aan het incident en zit hij onder de de blauwe plekken. De schrik zit er dan ook goed in. 'De impact is ontzettend groot. 's Nachts wil hij bijvoorbeeld ook niet meer alleen fietsen', aldus de vader. Hij en zijn zoon hebben laten weten woensdag aangifte te gaan doen.

LEES OOK: Vrouw beroofd, jongens ontsnappen na achtervolging