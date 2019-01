Nieuw college Noordwijk: 'Meer naar de burger toe, minder op gemeentehuis'

Gemeenteraad Noordwijk geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk - Foto: Omroep West

NOORDWIJK - Het nieuwe gemeentebestuur van Noordwijk gaat beter naar de inwoners luisteren, meer naar hen toe en minder op één van de gemeentehuizen zitten. Dat zegt de versbenoemde wethouder en loco-burgemeester Sjaak van den Berg (NZLokaal).

'Betrokken, helder en daadkrachtig' heet het coalitieakkoord dat de Noordwijkse afdelingen van CDA en VVD en de lokale partijen Lijst Salman Noordwijk en NZLokaal uit Noordwijkerhout vandaag hebben getekend. De partijen willen de werkwijze van het gemeentebestuur vernieuwen. Het bestuur en de organisatie van de gemeente krijgen daarbij een andere rol.

'Het accent zal daarbij steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving', staat in het akkoord. 'De kracht en de energie van de samenleving zal daarbij steeds meer de agenda en de richting van het praktisch handelen bepalen. Hiermee worden uiteindelijk de beste resultaten voor de inwoners gerealiseerd.'



'Meer bewegen door de hele gemeente'

De gemeente Noordwijk bestaat uit meerdere kernen, van De Klei tot De Zilk, Van Noordwijkerhout en Ruigenhoek tot Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Alle kernen krijgen een eigen aanspreekpunt onder de wethouders.

Die zullen dan ook niet op een vast punt vergaderen en werken, maar zich meer bewegen door de hele gemeente. De gemeenteraad vergadert de komende jaren ook niet meer in één van de twee oude gemeentehuizen maar in dorpshuis De Duinpan in De Zilk.