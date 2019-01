West Wekker: Laatste avond proef jongeren in de kroeg in Noordwijk

REGIO - Goedemorgen! Kerst en Oud & Nieuw zijn voorbij, dus het is de hoogste tijd om je kerstboom de deur uit te doen. Wij nemen daarom een kijkje bij een inzamelpunt voor kerstbomen. En verder: we helpen mevrouw Harders met het voederen van een groep ooievaars die elke dag bij haar langskomt.

Dit kun je vandaag verwachten:



De feestdagen zitten er nu toch echt op en daarom is het voor velen de hoogste tijd om de kerstboom de deur uit te doen. Op verschillende plekken in de regio kun je vandaag je kerstboom inleveren. Wij kijken in Oegstgeest hoeveel bomen er binnenkomen.

Wij brengen vandaag een bezoek aan mevrouw Harders uit Voorburg. Zij voert al twintig jaar lang, iedere dag een groep van ruim dertig ooievaars die in de tuin van haar huis komen. We helpen haar met het voederen van de beesten.

Vanavond is de laatste avond van de proef waarbij jongeren van 16 en 17 jaar de kroeg in mochten in Noordwijk. Wij duiken de kroeg in om te kijken of de proef geslaagd is.

Vandaag neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het zo'n 7 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Dit moet je ook nog weten:



Kindertijd, het dagelijkse KRO-NCRV-programma voor de jongste kijkers van 4 tot 7 jaar, bestaat vandaag 20 jaar. Om die reden is er vandaag een speciale feestuitzending.

Kersverse wereldkampioen Michael van Gerwen wordt vandaag in zijn woonplaats Vlijmen gehuldigd. De darter won op 1 januari de finale met 7-3 van Michael Smith. Het is de derde keer dat de Brabander het WK heeft gewonnen.

In deze Westdoc uit 2016 is het ijskoude avontuur Navigate North te zien. Het is een navigatiewedstrijd die de deelnemende teams in 7 dagen tijd meer dan 7000 kilometer laat rijden in een rondje Poolcirkel; in de breedste zin van het woord en de landkaart. Opgezet voor echte diehards die geen uitdaging zien in de Route du Soleil, van autorijden houden en goed zonder slaap kunnen.