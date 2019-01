Van Velsen houdt banden heel in eerste etappe Africa Eco Race

STOMPWIJK - Aad van Velsen uit Stompwijk neemt in de eerste twee weken van 2019 met zijn vrachtwagen deel aan de Africa Eco Race, een loodzware rally van twaalf etappes door Marokko, Mauretanië en Senegal. Omroep West publiceert dagelijks een video-impressie van het evenement. Met vandaag: dag 1.

Van Velsen is in de eerste etappe bij de trucks als beste Nederlander geëindigd. In het algemeen klassement neemt de 49-jarige Stompwijker de 25ste plek in. De openingsetappe - met 648 ook gelijk de langste - ging van Nador naar La Momie in Marokko.

'Ik ben gewoon puur voor mijn banden gegaan', verklaart Van Velsen. 'En toen we gefinisht waren, stapte ik uit. Want ik was toch wel nieuwsgierig naar wat er van overgebleven was. Maar ze zijn nog bijna nieuw, dus niks aan de hand.'

