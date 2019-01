DELA Beach Open: Stubbe en Piersma plaatsen zich voor hoofdtoernooi

DEN HAAG - Op de openingsdag van het DELA Beach Open in Den Haag hebben Puk Stubbe en Emma Piersma zich voor het hoofdtoernooi geplaatst. Evenals het duo Emi van Driel/Raïsa Schoon overleefden de uit Gouda afkomstige Stubbe en de voor de zaalvolleybalsters van Inter Rijswijk uitkomende Piersma woensdag het kwalificatietoernooi.

Twee andere Nederlandse koppels zijn gesneuveld: Pleun Ypma/Julia Wouters en Annemieke Driessen/Sarah van Esch. Daarnee komt het aantal vrouwenteams op vijf. Sanne Keizer en Madelein Meppelink (beiden uit Den Haag), Joy Stubbe (Gouda) en Marleen van Iersel (Den Haag), en Jolien Sinnema (Den Haag) en Laura Bloem waren al zeker van deelname.



Bij de mannen sneuvelden alle Nederlanders in het kwalificatietoernooi. Hagenaars Jannes van der Ham en Matthew Immers haalden respectievelijk met hun partners Thijs Nijeboer en Sven Vismans het hoofdschema niet. Nederland wordt nu door drie duo's vertegenwoordigd: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen (beiden Den Haag), Jasper Bouter (Bergambacht) en Ruben Penninga (Den Haag), en Mees Blom (Den Haag) en Yorick de Groot.



Grootste indoorbeachvolleybaltoernooi ter wereld

Het DELA Beach Open in de sportcampus Zuiderpark is het grootste indoorbeachvolleybaltoernooi ter wereld en het eerste toernooi van de FIVB World Tour dit seizoen. Van donderdag tot en met zondag wordt het hoofdtoernooi afgewerkt. Het is met vier sterren (van de beschikbare vijf) één van de sterkst bezette toernooien van de tour.

Aangezien de resultaten in Den Haag ook meetellen voor de olympische wereldranglijst, hebben zich veel topteams ingeschreven voor het World Tour-toernooi. Daarom is ook de internationale elite te bewonderen in de sportcampus Zuiderpark.

