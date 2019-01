Deel dit artikel:













Pinkpop praat met de Golden Earring over jubileumeditie Barry Hay (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - De organisatie van Pinkpop is in gesprek met de Golden Earring over een optreden op het festival dit jaar. Dat zegt festivalbaas Jan Smeets. In het weekend van 8, 9 en 10 juni is de vijftigste editie van het festival in Landgraaf.

De Golden Earring zou een toepasselijke toevoeging op de jubileumeditie zijn. De Haagse band stond namelijk ook op de allereerste editie van Pinkpop in 1970. Ze redden die dag het festival door hun geluidsinstallatie voor een zacht prijsje aan de organisatie te verhuren. De installatie die de organisatie zelf had gehuurd bleek namelijk niet geschikt voor een festival. Die van de Golden Earring was dat wel. De Hagenaars stonden vervolgens ook in 1977 en 2005 op het festival in Landgraaf.

Rowwen Hèze Voor de vijftigste editie wordt ook gesproken met Rowwen Hèze. Voor de Limburgse band zou het de vijfde keer zijn dat ze op het Pinkpop-podium staan. LEES OOK: 45 jaar Radar Love, kunstenaars gaan los