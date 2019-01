Haagse driehoek: 'Geen sprake van angst of intimidatie bij vreugdevuren'

DEN HAAG - De driehoek van politie, justitie en gemeente Den Haag ontkent met klem dat er sprake is geweest van angst of intimidatie rondom de organisaties van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Ook was de driehoek niet bang voor ongeregeldheden als het evenement zou zijn afgelast. Dit is dan ook niet besproken.

'Ik laat me bij het maken van plannen en het nemen van besluiten nooit leiden door dreigende taal van wie dan ook', benadrukt de Haagse burgemeester Pauline Krikke in een verklaring. 'Ik raak niet onder de indruk van stevig taalgebruik. Ik neem de besluiten die nodig zijn. Dreigende taal of eventuele dreiging van of met ongeregeldheden zijn daarbij op geen enkele manier van invloed. Die suggestie werp ik verre van me.'

Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie, sluit zich daarbij aan. 'Angst is nooit een raadgever aan tafel van de driehoek', stelt hij. Volgens politiechef Paul van Musscher (eenheid Den Haag) hebben 'de consequenties van de vreugdevuren grote impact gehad op burgers en hulpverleners'. Hij geeft aan dat de politie 'handhavend heeft opgetreden om burgers te beschermen en een veilige werkruimte voor hulpverleners te creëren'.



Verklaring driehoek

