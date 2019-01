Bouwers vreugdevuur Scheveningen ontkennen beschuldigingen Krikke: 'Wij herkennen ons hier niet in'

DEN HAAG - De organisatie van het vreugdevuur op Scheveningen ontkent dat zij zich niet aan de regels heeft gehouden tijdens de opbouw van de vuurstapel. Volgens de Haagse burgemeester Pauline Krikke hebben de bouwers de afspraken met de gemeente geschonden. Maar zij zeggen: 'Wij herkennen ons hier absoluut niet in.'

Tijdens Oud en Nieuw werd Scheveningen opgeschrikt door een vonkenzee die op de wijk neerdaalde. Oorzaak was het vreugdevuur van Scheveningen. 'De organisatie en bouwers betreuren de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling op Scheveningen', zegt Ab Massa, organisator van het vreugdevuur, tijdens een persverklaring woensdagavond in zalencentrum De Vonk. 'Dit was zeker niet de intentie. We zijn geschokt en verslagen. Wat een mooi evenement moest zijn, is uitgelopen op een nachtmerrie.'

De bouwers verklaren dat hen niet gevraagd is om te stoppen met bouwen. Wel is hen gezegd dat de toevoer van de pallets stopgezet moest worden. Op 30 december heeft de organisatie daarom drie vrachtwagens met pallets teruggestuurd. De organisatie ontkent dat er vervolgens stiekem is doorgebouwd. Wel mochten de pallets die nog bij het vreugdevuur lagen in overleg met de gemeente bovenop de stapel gelegd worden. Het maximale toegestane aantal kubieke meters zou volgens de organisatie niet overschreden zijn.



Hoogte vuurstapel niet bekend

Ook is het volgens de bouwers nog niet bekend hoe hoog de vuurstapel precies was. Eerder werd gezegd dat de stapel 48 meter hoog zou zijn, terwijl 35 meter was toegestaan. 'Er is nog niemand die daadwerkelijk de hoogte weet van de stapel van Scheveningen.' Volgens de organisatie wil iedereen graag winnen, dus is er in een gesprek met Duindorp gewoon een getal genoemd. 'Het getal wat ik heb genoemd was eigenlijk een beetje onzin', zegt Peter van Zaanen van de organisatie.

Tijdens de persverklaring wordt er ook nog ingegaan op de bedreigingen die zouden zijn geuit aan het adres van de gemeente. 'Door ons zijn er geen bedreigingen of andere uitingen richting de gemeente gedaan. Tijdens de bouw van de stapel is er iedere dag overleg geweest met de betrokken instanties.' Ook zegt de organisatie dat het niet waar is dat zij een redacteur van Omroep West hebben bedreigd.



Volgend jaar weer

Volgens Massa is de vuurstapel precies zo gebouwd zoals ze dat andere jaren ook deden. De organisatie van het Scheveningse vreugdevuur staat daarom nog steeds achter de manier van bouwen. 'We willen deze manier van bouwen doorzetten. We wachten het onderzoek af en hopen dat we met rust gelaten worden tijdens het onderzoek.'

Als het aan de organisatie ligt, komt er volgend jaar weer een vreugdevuur. 'We willen weer een vuur, het is traditie, de saamhorigheid is belangrijk. Maar de veiligheid is het belangrijkst. We gaan alle registers opentrekken om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.'



Gesprekken met de bewoners

De persverklaring ging woensdagavond later van start dan gepland, omdat een van de bewoners van Scheveningen weigerde de zaal te verlaten. De bijeenkomst was slechts bedoeld voor de pers en niet voor buurtbewoners. De man verliet de zaal na komst van de politie.

De organisatie heeft de man beloofd dat hij later een gesprek krijgt. Ook willen ze op een later tijdstip de overige buurtbewoners die vragen hebben te woord staan. 'Er komt nog een speciale vergadering met de bewoners erbij, zodat zij zich ook kunnen uiten.' Ook wil de organisatie wat terug doen voor de getroffen omwonenden.

