Politie haalt eenzame ouderen op voor nieuwjaarsdiner

RIJSWIJK - Het is een vreemd gezicht, de politie van Rijswijk haalt de 91-jarige Manda Damwijk op, ze wordt met zachte hand in een politiebusje geholpen. 'Zit u lekker, mevrouw?', vraagt wijkagent Martien de Brabander. Mevrouw Damwijk is een van de 27 ouderen die door de politie thuis wordt opgehaald en naar het politiebureau wordt gebracht om daar van een gezellig nieuwjaarsdiner te genieten.

Wijkagent Martien de Brabander is een van de drie initiatiefnemers van het diner. ‘Het idee ontstond drie weken geleden. We wilden iets voor eenzame ouderen doen. We hebben contact gezocht met Welzijn Rijswijk, sponsors, onze eigen collega’s benaderd en iedereen zei spontaan 'ja'.' Wanneer alle ouderen zijn opgehaald gaan ze met zwaailichten en in colonne richting het bureau. ‘Ik heb nog nooit van mijn leven in een politiebusje gezeten,’ zegt mevrouw Damwijk lachend. Ze ziet er feestelijk uit. ‘Wat een ontzettend leuk initiatief is dit.’

Genieten Alle agenten en rechercheurs werken belangeloos mee. Wanneer iedereen aan tafel zit, wordt er een lekker wijntje ingeschonken en kan het diner beginnen. 'Heerlijk om de ouderen zo te zien genieten,' zegt Martien de Brabander tevreden. 'Ik hoop dat andere organisaties of gemeentes ons initiatief volgend jaar overnemen zodat niemand alleen thuis hoeft te zitten.'