Al bijna twintig jaar ontbijtje voor Haagse ooievaars

VOORBURG - Al bijna twintig jaar lang voert Tonnie Harders de meer dan dertig ooievaars die in de tuin komen voor haar huis in Voorburg. De ooievaars voelen als huisdieren voor Tonnie. Ze eten zelfs uit haar hand. Sommige ooievaars zijn al twintig jaar oud, omdat Tonnie ze steeds voert.

Rond zonsopgang komen de ooievaars voor hun ontbijt, dat bestaat uit een mengsel van eendagskuikens en kipafval. De kuikens komen van de groothandel en het kipafval van twee poeliers in Den Haag. Er is ook een manke ooievaar die extra aandacht krijgt van Tonnie Hardens.

Iedere ochtend staat ze klaar me het ontbijtje. De meeste ooievaars trekken tijdens de winter naar het zuiden, maar een kleine groep blijft in Den Haag. 'Tien kilo eendaagskuikens wordt geserveerd'. 'Brood geven is niet goed, eendagskuikens is het eten voor de ooievaars', legt Tonnie uit. Ze vult het aan met kipafval.



Stukje kaas

De passie voor ooievaars begon in juli 1999. Toen landde de eerste ooievaar in haar tuin in Voorburg. 'Ik heb hem toen een stukje kaas gegeven, natuurlijk verkeerd, maar hij kwam steeds terug'. Bijna 20 jaar later heeft Tonnie, die inmiddels de 80 is gepasseerd, geleerd van haar eerste foutje. Nu krijgen de ooievaars wat goed voor ze is.

Het zijn vooral de oudere ooievaars die voor hun ontbijtje komen. Hun jongen trekken gewoon naar het zuiden. Wel zijn de ooievaars nog schuw, Ze accepteren alleen een ontbijtje van Tonnie. De verslaggever van Omroep West moet binnenblijven en mag het voederen alleen filmen vanuit de huiskamer.

Op de Facebookpagina van Tonnie zijn de avonturen van de Haagse ooievaars te volgen. Twee keer per week is er een update.



