Oud-schaatsster Paulien van Deutekom (37) overleden

DEN HAAG - Voormalig schaatsster Paulien van Deutekom (37) is overleden, melden NOS en RTL. Ze leed aan longkanker.

De Haagse, die opgroeide en trainde in Gouda, was tussen 1998 en 2012 professioneel schaatsster. In 2008 werd ze in Berlijn wereldkampioen allround. Ze werd de vijfde Nederlandse schaatsster die het WK allround won. Ireen Wüst werd dat jaar tweede. In dat jaar veroverde Van Deutekom ook zilver bij de WK afstanden op de 1500 en 3000 meter.

De schaatsster was genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar, maar won de prijs niet. Die ging naar Marianne Vos. Van Deutekom kreeg wel de Ard Schenk Award voor beste schaatsster van het jaar.



2012 gestopt

Van Deutekom deed één keer mee aan de Olympische Spelen. In 2006 werd ze in Turijn dertiende op de 1.500 meter. Met de vrouwenploeg werd ze zesde op de achtervolging.

In 2009 won Van Deutekom nog twee keer goud op de NK Afstanden (1.000 meter en 1.500 meter). Daarna stopte ze eerder met het schaatsseizoen omdat ze te veel getraind had. Daarna kwam ze niet meer terug op haar oude niveau. Van Deutekom stopt in 2012 als topsporter. Ze was daarna nog een tijdje analist bij de NOS.