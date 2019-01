Het regent vallende sterren: de geluksvogel ziet er één tijdens de opklaringen

REGIO - Voor fervente sterrenkijkers kan het een domper worden; in de nacht van donderdag op vrijdag zullen er uitzonderlijk veel sterren vallen, maar de weersverwachting gooit misschien roet in het eten. Geen 'kraakheldere' nacht maar het klaart wel af en toe op, vertelt weerman Afred Snoek van de MeteoGroup. De laatste keer dat er zo veel sterren vielen is meer dan veertig jaar geleden.

Wie toch een kans wil wagen kan het best op vrijdagochtend rond 06.30 uur richting het oosten kijken. De beste tijd om een ster te spotten is vroeg in de ochtend, laat in de nacht als de maan en zon elkaar niet storen. Maar dat is het wel waard, volgens sterrendeskundige Marc van der Sluys. 'Op het hoogtepunt schieten er ongeveer honderdertig meteoren per uur, zo'n twee per per minuut langs de hemel'.

Voor de mensen die hun bed uitgaan voor de sterren heeft Snoek nog een tip: 'Je moet proberen op een plek met zo min mogelijk lichtvervuiling te gaan kijken. In de stad gaat dat echt niet lukken maar wie weet wel in een afgelegen duinstuk of polder.'



Sterrenregens uniek

Echte sterliefhebbers staan misschien toch wel vroeg op voor het fenomeen, want het duurt even voordat er weer zo'n zóveel vallende sterren per uur te zien zijn. De volgende kans is pas in 2085 en 2128, zegt Van der Sluys. Maar, zegt Snoek, 'je moet een echte die hard zijn, wil je twee uur lang buiten vertoeven om een vallende ster te zien.'

