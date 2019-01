PVV: politie moet met scherp schieten op vuurwerkgooiers Schilderswijk

DEN HAAG - De politie moet volgende jaarwisseling 'met scherp' gaan schieten op 'tuig' dat met vuurwerk naar agenten gooit. Daarvoor pleit de PVV in de Haagse gemeenteraad. Zo moet paal en perk worden gesteld 'aan de regen van vuurwerkbommen' die de politiemensen in de Schilderswijk over zich heen kregen.

PVV-raadsleden Sebastian Kruis en Karen Gerbrands willen door middel van schriftelijke vragen aan het stadsbestuur opheldering krijgen over de onrustige jaarwisseling in de Schilderswijk. Rond de Marktweg, het Kaapseplein en het Anna Blamanplein was een aantal incidenten. Daar werden agenten bekogeld met vuurwerk door jongeren die ook 'Allah Akbar' zouden hebben geroepen.

De PVV vindt dat die jongeren moeten worden opgespoord door middel van grote beeldschermen in de binnenstad van Den Haag. En voor volgend jaar zijn nog drastischer maatregelen nodig, blijkt uit de schriftelijke vragen. 'Bent u bereid om in overleg met de driehoek deze geweldsinstructie voor politieagenten te bespreken zodat er in de toekomst met scherp kan worden geschoten op tuig dat levensgevaarlijke vuurwerkbommen op onze agenten gooit', willen de beide raadsleden van het college van burgemeester en wethouders weten.



Levensbedreigende situatie

Voor het PVV-plan is een forse uitbreiding van de schietinstructies voor agenten vereist. Dat laat Jelle van Buuren, docent aan de Universiteit Leiden en een autoriteit op het gebied van terrorisme, desgevraagd weten aan Omroep West. 'Op dit moment is het alleen toegestaan om gebruik te maken van een wapen als de agent of het publiek in een levensbedreigende situatie terecht is gekomen. En er geen ander middel beschikbaar is.'

Hij noemt het voorstel van de PVV dan ook 'zeer vergaand'. Van Buuren: 'Gelukkig wordt er in Nederland relatief weinig gebruik gemaakt van een vuurwapen. Ik denk dat we daar trots op moeten zijn. Ik hoor in politiekringen ook niet direct geluiden dat er behoefte aan is. Wel dat ze het geweld richting hulpverleners zat zijn, maar het lijkt me dat er een meer Hollandse oplossing is dan agenten toe te staan te schieten op mensen.'



As Soennah-moskee

De Partij van de Eenheid in de gemeenteraad wil ook duidelijkheid over de incidenten in de Schilderswijk. Raadslid Arnoud van Doorn stelt daarin dat een mogelijke reden daarvoor is dat er dit jaar geen vrijwilligers werden ingezet door de As Soennah-moskee. Hij wil weten hoeveel vrijwilligers er nu actief waren om de rust te bewaren.

Van Doorn stelt signalen in de buurt te hebben gekregen dat er nu veel minder mensen met gele hesjes op straat waren. 'Wijkbewoners hebben aangegeven dat het onveiligheidsgevoel deze jaarwisseling door ontbreken van de inzet van voldoende vrijwilligers groter was dan voorgaande jaren.' Hij roept de burgemeester op om er volgend jaar voor te zorgen dat mensen uit de buurt zich weer meer gewaardeerd voelen als vrijwilliger om toezicht te houden.