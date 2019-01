Oudejaarsconference 2019 live vanuit Den Haag

DEN HAAG - De oudejaarsconference van 2019 komt live vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Claudia de Breij gaat voor de tweede keer de oudejaarsconference van NPO1 doen. Het is nog niet bekend wanneer de kaartverkoop begint.

In 2016 was zij de eerste vrouwelijke cabaretier die de conference mocht doen. Ze deed dat toen live vanuit het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Daar keken 2,5 miljoen mensen naar. In 2017 kwam de oudejaarsconference van Herman Finkers vanuit Leiden.

De Breij volgt Marc-Marie Huijbregts op, die vorige week de oudejaarsconference deed voor de publieke omroep. Guido Weijers deed de show op RTL 4.