Schaatswereld geschokt door overlijden Van Deutekom: 'Een groot sportvrouw'

GOUDA - Vanuit de Nederlandse schaatswereld is geschokt gereageerd op het overlijden van Paulien van Deutekom. De wereldkampioene allround uit Gouda had longkanker en was 37 jaar.

'Een fantastische vrouw. Ze had nog zoveel om voor te leven, dat is haar niet gegund', reageert oud-olympisch kampioen Mark Tuitert uit Hoogmade in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Heel triest en hard, maar ook niet onverwacht. Binnen de schaatswereld was het wel bekend dat het niet goed ging met Paulien. De schaatswereld rouwt en heel Nederland nu ook.'

Tuitert was aan het eind van haar actieve loopbaan teamgenoot van Van Deutekom. 'Als leeftijdsgenoten hebben we onze hele schaatscarrière met elkaar opgetrokken. Ik herinner me haar als een dame die nooit echt het talent had om de top te halen. Ze deed wel ontzettend hard haar best en had heel veel liefde voor het schaatsen. Altijd vrolijk, altijd lachen. En wat haar wellicht ontbrak aan talent en souplesse, maakte ze dubbel en dwars goed door haar inzet. Zo werd ze ook wereldkampioen.'

Verslagenheid binnen de KNSB

'We wisten dat het slecht ging met Paulien, maar zijn geschrokken door haar overlijden op zo'n jonge leeftijd. De schaatssport verliest een groot sportvrouw en bovenal een geweldig, aimabel mens. Binnen de KNSB heerst verslagenheid bij allen die met haar hebben samengewerkt. Met haar enthousiasme, zowel voor de camera's als achter de schermen, was Paulien een uitstekende ambassadeur voor onze sport', zegt stadgenoot Herman de Haan, directeur-bestuurder van schaatsbond KNSB.

Ireen Wüst is intens verdrietig en herdenkt Van Deutekom als haar liefste vriendinnetje. 'Lieve Buuf, maatje, allerliefste vriendinnetje', schrijft Wüst op Instagram. 'Wat ben ik trots op jou! Zo dapper gevochten en gestreden in een oneerlijke strijd die niet te winnen viel. Maar zo vol levenslust en altijd positief! Wat ben ik intens verdrietig dat ik jou moet missen maar ook zo dankbaar dat je mijn Buuffie was. Ik heb zoveel van je geleerd.. leren kijken zonder oordeel en overal het positieve van inzien. Onze vriendschap is meer dan bijzonder, dat is LIEFDE! Buuf , ik hou van jou! Tot ooit.'

'Zelden zo'n onbaatzuchtige topsporter gekend'

Erben Wennemars was een tijd ploeggenoot van Van Deutekom bij TVM. 'Het leven is soms oneerlijk. Want als het nog niet af is, en je bent nog zo jong, moet je door mogen. Paulien heeft afschuwelijk veel pech gehad. Ze was één van de goeien. Zelden zo'n onbaatzuchtige topsporter gekend. Ik zal haar zachtmoedigheid missen', schrijft de Zwollenaar op Twitter.

Stefan Groothuis, olympisch kampioen op de 1000 meter in 2014, schaatste ook samen met Van Deutekom. 'Twee jaar lang heb ik met haar in een ploeg mogen zitten. Zo'n ontzettend fijne, positieve en lieve vrouw. Hier kan ik verder geen woorden voor vinden.' Oud-schaatskampioen Rintje Ritsma schrijft: 'Wat is het leven soms oneerlijk en hard. Familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.'