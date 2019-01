O dennenboom! Kerstbomen weer massaal ingezameld

Kerstbomeninzameling in Oegstgeest | Foto: Omroep West

OEGSTGEEST - Op verschillende plekken in de regio kun je deze week kerstbomen inleveren. Zo ook in Oegstgeest. Vorig jaar kregen de kinderen vijftig cent voor elke ingeleverde kerstboom, dit jaar krijgen ze een lootje waarmee ze een prijs kunnen winnen.

En dat zorgt voor een flinke partij kerstbomen. 'Het is druk. De kinderen doen lekker mee; een geslaagde actie dus', vindt Ben Volkers van Groenvoorziening Oegstgeest. 'De kinderen worden nu beloond met kans op een leuk prijsje.'

Binnenkort worden er 23 loten getrokken. De winnaars krijgen een giftcard van de speelgoedwinkel. Er zijn vijftien prijzen van 10 euro, zes keer 25 euro en twee hoofdprijzen van 50 euro.



Geen spierpijn

Echt spierpijn hebben de kinderen niet na het sjouwen van al die bomen, want ze hebben een succesvolle methode: 'Je moet ze bij de stam pakken, dan is het veel lichter en bovendien zitten daar geen naalden', weet één van de hardwerkende kinderen. 'Je moet ook de pot er eerst aftrekken om het lichter te maken', vult een ander aan.

Maar wat gebeurt er met de ingezamelde bomen? Die worden afgevoerd naar de recycling en versnipperd, want verbranden mag niet meer. Vervolgens worden ze hergebruikt als compost.



Bomen herplant

Niet overal eindigen de bomen in duizenden snippertjes, want in Voorschoten krijgen ze een tweede leven. Daar zorgt Dick de Vlieger, beheerder van Landgoed Duivenvoorde, ervoor dat de bomen opnieuw geplant worden. Dan moet er natuurlijk wel nog een kluit aan zitten.

'Driekwart van de bomen die terugkomt slaat weer aan en kan nog een jaar mee', aldus De Vlieger. Veel mensen lijken gecharmeerd van het idee om hun boom een tweede leven te gunnen, want De Vlieger merkt een toename van het aantal kerstbomen dat teruggebracht wordt. 'Mensen vinden het zonde om een boom die zes à zeven jaar gegroeid heeft, na één Kerstmis te versnipperen.'



In je tuin zetten

Wie geen zin heeft om met zijn kerstboom te slepen, kan hem ook in de eigen tuin planten. Maar, dan moet je wel weten hoe. De Vlieger: 'Je moet de boom niet gelijk vanuit de warmte in de kou zetten. Ook moet men de boom niet te diep planten, want de wortels moeten zuurstof hebben.'