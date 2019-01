Navigatiefout werpt Van Velsen terug in tweede etappe Africa Eco Race

STOMPWIJK - Aad van Velsen uit Stompwijk neemt in de eerste twee weken van 2019 met zijn vrachtwagen deel aan de Africa Eco Race, een loodzware rally van twaalf etappes door Marokko, Mauretanië en Senegal. Omroep West publiceert dagelijks een video-impressie van het evenement. Met vandaag: dag 2.

Etappe twee zag er voor Van Velsen lange tijd goed uit. De rit verliep op rolletjes, totdat er een 'stomme' fout werd gemaakt. 'Ik lag als derde in de race. Maar we moesten op kompas rijden. Op een gegeven moment kwam er een splitsing en konden we kiezen tussen links of rechts.'

Het bleek de verkeerde keuze. 'We waren ervan overtuigd dat het goed was. We hebben ruim een uur verkloot.' Uiteindelijk komt Van Velsen als vijfde binnen. In het klasssement staat de Stompwijker na twee dagen op de 33ste plaats.

