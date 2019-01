Blinde of slechtziende ouders kunnen nu ook voorlezen dankzij uitvinding Naaldwijkse

NAALDWIJK - Je kind voorlezen is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor blinde of slechtziende ouders is dit vaak niet weggelegd. Dankzij de uitvinding van Angelien van Zeijl uit Naaldwijk kan dit nu wel. Zij zet de tekst van bestaande prentenboeken om in brailletekst. Voor haar werk ontvangt ze vrijdag, op Wereld Braille Dag, een prijs.

Van Zeijl raakt de afgelopen jaren door een oogaandoening haar gezichtsvermogen grotendeels kwijt. Tijdens een intensieve revalidatie in Apeldoorn leert ze braille lezen. Ook ontdekt ze dat veel blinden en slechtzienden weinig mogelijkheden hebben om voor te lezen. De voormalig schooljuf wil daar iets aan doen.

Thuis in haar werkkamer start ze met het project HetSamenleesMomentje. De tekst van een bestaand kinderboek wordt via een apparaat enorm vergroot op een scherm geprojecteerd. Van Zeijl kan die tekst lezen en zet die met een brailletypemachine op papier in braille. Met een kopie van de originele voorpagina op de voorzijde, kan een blinde of slechtziende ouder thuis aan de slag.



Tekeningen

Het idee is eigenlijk simpel. De blinde voorlezer leest de tekst uit het brailleboek en het kind kijkt in zijn eigen prentenboek. Door kleine braille aanwijzingen op het prentenboek, kan de ouder controleren of het kind op de goede pagina zit. Ook bevat de brailleversie omschrijvingen van de tekeningen, zodat daarover gesproken kan worden.

Uitgevers zijn enthousiast over het concept en de vereniging Onbeperkt Lezen in Den Haag eveneens. Vrijdag, op WereldBrailledag, ontvangt Van Zeijl de Braillepluim die een mooi plekje krijgt op haar bureau. Van Zeijl wil elke maand van twee prentenboeken een brailleversie maken. Boeken zijn online te bestellen via HetSamenLeesMomentje.nl.

