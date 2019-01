Deel bewoners na vonkenregen weer naar huis

DEN HAAG - In de Jacob Pronkstraat op Scheveningen mocht een aantal bewoners donderdag hun huis weer in. De mensen wonen in een huizenblok dat afgelopen oudjaarsnacht werd getroffen door de vonkenregen van het Scheveningse vreugdevuur. In één van de achtertuinen brandde een schuurtje af, en de brandweer bluste niet alleen de schuur, maar hield ook het hele blok nat. Bij Lisette Keus kwam het bluswater door het plafond naar binnen druipen.

'Het plafond is omlaag gezakt,' vertelt Keus. 'Het water kwam via de hanglampen naar binnen. Aan de vloer zie je het nog niet zo goed, maar die is helemaal nat geweest. Ik heb geen electriciteit meer en mijn dochter van 13 heeft astma, dus we kunnen hier niet blijven.' Ze heeft een paar nachten in een hotel geslapen, en hoort donderdag van de verzekering of ze daar kan blijven of naar een vakantiepark moet.

Ze is nog steeds verbaasd over de snelheid waarmee het feest uit de hand liep. 'Mijn dochter was met een vriendinnetje thuis. Ik was met een vriendin op het strand, bij het vreugdevuur. Mijn dochter belde me eerst om te zeggen dat ze naar bed zou gaan, en een minuut later belt ze weer en zegt 'mam, er is brand!' Ik begreep eerst niet eens dat het bij onze onderburen was.'



Garage beschadigd

Keus is vol lof over de brandweer, die de twee meisjes uit huis haalde en ook de hond bij de onderburen bevrijdde. Ze kijkt vanaf het balkon naar de geblakerde resten van de schuur in de achtertuin. 'Daar is de ravage echt heel erg. Die mensen kunnen zeker niet terug. Zo sneu, ze hadden net alles verbouwd.'

Bij garagebedrijf De Jong aan de Zeesluisweg is de schade nog veel groter. 'Zo rond half één 's nachts ging het brandalarm,' vertelt Marcel de Jong, 'er is wat op het dak aan de achterkant terecht gekomen. Dat is gaan branden.' De achtergevel is deels gesmolten, de ruiten zijn gesprongen en een zwaar beschadigde roldeur is inmiddels verwijderd. Binnen is het eens lichtgrijze plafond pikzwart van de rook, en ook de witte muren zijn bedekt onder een vette roetlaag.



Tijdrovende schoonmaak

'Alles moet worden vernieuwd,' zegt De Jong, 'de bedrading, de verlichting, het gereedschap. Alle wanden en het plafond moeten worden schoon gestraald, dan behandeld met een speciale anti-rook coating, dan weer verf erover.' Hij is vooral bevreesd voor de tijd die het gaat duren. 'Als ik niet werk heb ik geen inkomen, en daar ben ik niet tegen verzekerd.'

Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. De brandweer kan daar geen uitsluitsel over geven, maar De Jong zegt dat hij van een brandweerman heeft gehoord dat het door een vonk van het vreugdevuur van Duindorp moet zijn. Of dat ook echt zo is moet dus nog blijken.

