Vrouw verdacht van drugshandel met kinderen, OM eist celstraf

DEN HAAG - Een 29-jarige vrouw uit Den Haag die drugs zou hebben verkocht aan kinderen, hangt een fikse gevangenisstraf boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie (OM) eist veertien maanden cel tegen haar, waarvan vier voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

De politie kwam haar in januari vorig jaar op het spoor toen ze twee jongens zagen blowen op een bankje in de Haagse Vogelwijk. Het duo liet desgevraagd aan de agenten weten dat ze via de 29-jarige vrouw aan de wiet waren gekomen.

Haar voornaamste klanten waren minderjarigen, terwijl coffeeshops voor kinderen verboden terrein is. Toen agenten de vrouw een bezoek brachten, stond er net een minderjarige jongen voor de deur die drugs overgedragen kreeg. Daarop is ze gearresteerd.



Overweldigend bewijs

In het huis van de Haagse werden behalve wiet ook xtc-pillen, speed en cocaïne gevonden. Haar telefoon bevatte volgens het OM talloze appgesprekken met afnemers van drugs. Overweldigend bewijs, vindt de officier van justitie.

Tot de klantenkring van de vrouw behoorden veel scholieren. Ze leek zelfs hofleverancier voor één van de scholen in de buurt, omdat leerlingen opvallend vaak voorbij kwamen.



'Wij willen die troep niet'

'Verdachte heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan problemen die spelen bij de jeugd als het gaat om drugs', aldus de officier van justitie donderdag in de rechtbank. 'Ze wist heel goed waarmee zij bezig was en heeft welbewust de keuze gemaakt zich in deze handel te begeven. Maar wij willen die troep niet in de wijken, en al helemaal niet bij minderjarigen.'

Volgens het OM kampt de Haagse met schulden en heeft ze naast haar studie twee baantjes om rond te kunnen komen. Waarschijnlijk was de drugshandel bedoeld als extraatje om haar schulden af te lossen, vermoedt de officier. 'Maar ze had ook hulp kunnen zoeken voor haar geldproblemen.'

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

