Gemeente opent informatiebalie over vreugdevuur Scheveningen

DEN HAAG - Scheveningers die vragen hebben over de vonkenregen tijdens oud en nieuw, kunnen vanaf komende vrijdag terecht bij een speciale balie in het stadsdeelkantoor. Dat meldt de gemeente Den Haag donderdag.

De balie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur open. Mensen kunnen zonder afspraak langskomen. Wie schade heeft aan huis of bezittingen, wordt gevraagd eerst contact op te nemen met zijn of haar verzekeraar.

