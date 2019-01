Deel dit artikel:













West Wekker: Grote brand in Wateringen en prijs voor Naaldwijkse op Wereld Braille Dag Grote brand bij Renewi in Wateringen. (Foto: Regio15)

REGIO - Goedemorgen! Het weekend staat voor de deur. Aan het begin van deze laatste werkdag van de week praten we je bij over wat er vandaag te gebeuren staat. Zo is het vandaag Wereld Braille Dag en krijgt de Naaldwijkse Angelien van Zeijl een prijs op Wereld Braille Dag.

Dit kun je vandaag verwachten:

In Wateringen woedde donderdagavond een zeer grote brand bij afvalverwerker Renewi Contrans. De brandweer rukte met groot materieel en schaalde al snel op naar zeer grote brand. Er vielen geen gewonden. Het was niet de eerste keer dat de Wateringse afvalverwerker getroffen wordt door een grote brand. Afgelopen jaar was het in april en mei drie keer kort achter elkaar raak. Je kind voorlezen is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor blinde of slechtziende ouders is dit vaak niet weggelegd. Dankzij de uitvinding van Angelien van Zeijl uit Naaldwijk kan dit nu wel. Zij zet de tekst van bestaande prentenboeken om in brailletekst. Voor haar werk ontvangt ze vandaag op Wereld Braille Dag een prijs.

Stichting Kunstvereeniging Katwijk biedt vele schilderijen die in het depot aan het verpieteren zijn, aan in de verkoop. Het zijn onder andere werken van kunstenaars die in de Katwijkse buitenlucht schilderden tijdens de jaarlijkse schilderweken. Als dank voor hun verblijf hebben zij elk een schilderij aan de Kunstvereeniging geschonken. Wij nemen vandaag een kijkje in Katwijk.

Het weer: Het is vandaag op de meeste plaatsen grijs en soms kan het even spetteren. Bij een aantrekkende noordwestenwind wordt het 7 graden. Ook het weekend verloopt bewolkt met soms wat regen. De temperatuur gaat dan nog een paar graden verder omhoog.

Beeld: MeteoGroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Voor afgelopen nacht was de voorspelling dat er uitzonderlijk veel vallende sterren te zien zouden zijn. Bij heldere condities zijn tijdens de piek 130 vallende sterren per uur te zien. Henny en IJsbrand van Straalen uit De Zilk hebben in hun eigen huis een heuse sterrenwacht en wij gaan deze ochtend bij ze langs. Hebben ze vallende sterren gezien? Vrienden van de omgekomen rapper Feis houden een eerbetoon in Rotterdam. De Rotterdammer overleed op Nieuwjaarsdag als gevolg van een schietpartij. Ook zijn broer raakte zwaargewond. Er zijn zeven verdachten opgepakt, maar de schutter nog niet.

Vanavond op TV West: Westdoc Haring We volgen Nederlands bekendste visje van vangst tot de haringkar op het Buitenhof in Den Haag. Het is eind mei wanneer de fabriek in Egersund in Noorwegen overuren maakt. Fabrieksdirecteur Leendert Roeleveld, oorspronkelijk uit Scheveningen, keurt de haring van dit jaar. Roeleveld leidt de haringfabriek in Noorwegen waar miljoenen 'Hollandse Nieuwe' tegenwoordig worden verwerkt voor de Nederlandse markt. Arie Spaans en Cor van der Toorn brachten de haring ook aan wal, maar dan op Scheveningen. Eind jaren '70 kwam de laatste haringlogger met de 'groene' haring terug. Daarna verdween de haringvangst uit Scheveningen. De mannen kijken met gemengde gevoelens terug op die tijd.