Galatasaray wil Mendes Rodrigues naar Midden-Oosten laten gaan Garry Mendes Rodrigues viert zijn goal voor Galatasaray tegen Lokomotiv Moskou. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Garry Mendes Rodrigues (28) staat voor een vertrek bij Galatasaray. De Turkse topclub meldt dat het met Al-Ittihad uit Saudi-Arabië in gesprek is over een transfer van de oud-speler van ADO Den Haag en de Leidse amateurclub FC Boshuizen.

Rodrigues verruilde PAOK Saloniki twee jaar geleden voor Galatasaray. De Kaapverdiaan scoorde dit seizoen voor de club uit Istanbul tijdens een duel met Lokomotiv Moskou in de Champions League. Hij speelde in de Feyenoord-jeugd en voetbalde na zijn vertrek bij FC Dordrecht, dat hem huurde van ADO, voor Levski Sofia en Elche. Rodrigues kan bij Al-Ittihad ploeggenoot van Karim El Ahmadi (ex-Feyenoord) worden.