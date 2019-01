VIDEO: Alweer zeer grote brand bij afvalverwerker Renewi in Wateringen

WATERINGEN - In Wateringen woedt donderdagavond een zeer grote brand bij afvalverwerker Renewi Contrans. Dat bevestigt een brandweerwoordvoerster aan Omroep West. De brandweer rukte met groot materieel uit en schaalde al snel op naar zeer grote brand. Iets na 22.00 uur meldde de brandweer dat het vuur zich niet meer uitbreidt.

De brand woedt in een grote loods waar papierafval opgeslagen ligt. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de omgeving zijn grote rookwolken en flinke vlammen zichtbaar. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.

Het is niet de eerste keer dat de Wateringse afvalverwerker getroffen wordt door een grote brand. Afgelopen jaar was het in april en mei drie keer kort achter elkaar raak. Meerdere loodsen van Renewi gingen toen in vlammen op. De schade liep destijds op naar zeker 1,5 miljoen euro.



Afgesloten

De N211 van Hoek van Holland naar Delft is tussen Den Haag Zuid en de snelweg A4 bij Rijswijk vanwege de rookontwikkeling afgesloten, meldt de ANWB.

