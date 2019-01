Deel dit artikel:













ZZ Leiden in eigen huis voorbij landskampioen Donar Groningen ZZ Leiden-aanvoerder Mohamed Kherrazi. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Voor eigen publiek is Zorg en Zekerheid Leiden het nieuwe jaar goed begonnen. Het is de basketballers donderdagavond gelukt om Donar Groningen te verslaan. In de Vijf Meihal moest de regerend landskampioen uit het noorden van het land met 83-77 buigen voor de Leidenaren.

ZZ Leiden kende een bliksemstart, maar zag de bezoekers uit Groningen sterk terugkomen. In de slotfase bleek de ploeg van coach Rolf Franke uiteindelijk toch te sterk en wonnen de Leidenaars uiteindelijk met een verschil van zes punten.