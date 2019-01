Gemengde reacties op proef stapavonden in Noordwijk: 'Niet te overzien of iemand alcohol drinkt'

NOORDWIJK - De proef voor stapavonden in Noordwijk waar 16- en 17-jarigen welkom zijn, wordt met gemengde reacties ontvangen. 'Het is niet geslaagd, je houdt het drankgebruik onder de 18 niet tegen', vindt de portier van 't Zeepaardje. Bij The Champ is het beeld anders. 'Bij ons is het behoorlijk goed gegaan', zegt eigenaar Nico van der Spek.

Sinds 1 november waren jongeren onder de 18 jaar niet meer welkom in horecagelegenheden op de Grent. De Noordwijkse burgemeester besloot daartoe omdat er, ondanks het alcoholverbod, toch dronken jongeren over de Grent liepen. De Noordwijkse Vera Bouwmeester (17) was zo verontwaardigd dat ze opeens niet meer welkom waren, dat ze een petitie startte die ruim 1300 keer werd ondertekend.

Na een gesprek met de burgemeester werd begonnen met een proef: tijdens de kerstvakantie werden de 16- en 17-jarigen op drie stapavonden weer toegelaten in discotheken. Donderdagavond was de laatste proefavond.



'Bijna niet te controleren'

Voor eigenaar Robert-Jan de Kok van 't Zeepaardje is de proef absoluut niet geslaagd. 'Ondanks de inzet van extra portiers en personeel is het bijna niet te controleren of 16- en 17-jarigen van hun oudere vrienden toch alcohol krijgen, we hebben enorm ons best gedaan.' Jongeren van 18 jaar en ouder kregen een bandje om waarmee ze alcohol konden halen. De 16- en 17-jarigen niet, maar toch ging het mis.

'Ja', valt portier Ron hem bij. 'Je moet eens weten hoeveel kinderen we eruit hebben gezet, ik denk zeker wel dertig.'



'Behoorlijk goed gegaan'

Nico van der Spek van The Champ heeft een heel ander verhaal. 'Bij ons is het behoorlijk goed gegaan, de gemeente is positief.' Wat betreft van der Spek is de proef geslaagd: 'Geef 16- en 17 jarigen een kans om uit te gaan maar dat moet je natuurlijk wel in goede banen leiden.'

Vera vindt het best jammer dat het mis is gegaan in 't Zeepaardje. 'Ik ben alle dagen in 't Zeepaardje geweest, dat was echt supergezellig. Alleen was het zo druk dat het niet te overzien was of iemand alcohol drinkt of niet.' Ook haar vriendin Nina van Leeuwen (16) heeft haar twijfels over de proef. 'Ik heb er zeker een dubbel gevoel over, omdat er toch nog alcohol werd gehaald voor minderjaregen door 18-plussers.'



Boete voor 't Zeepaardje

De gemeente Noordwijk heeft 't Zeepaardje een boete gegeven, 16-en 17 jarigen mogen er niet meer in. Daarnaast moet de discotheek 2.00 uur sluiten, terwijl de andere horecagelegenheden tot 4.00 uur open mogen blijven. De Kok: 'Daar ben ik absoluut niet blij mee.'

'Het waren wel een paar gezellige avonden maar er zijn toch altijd jongeren die het voor anderen verzieken en dat is heel jammer', verzucht De Kok. 'Zo'n proef, ja het is een beetje de kat op het spek binden', zegt portier Ron. 'Je weet dat jongeren alcohol willen en dat ze het van hun maatjes krijgen. Dat gebeurt ook buiten de discotheken en op hangplekken. Binnen gaat het dan ook vrolijk verder. Ze kennen hun 18-jarige maatjes van wie ze een biertje krijgen.'



Gekleurde glazen

Vera heeft wel wat suggesties voor de gemeente en horecagelegenheden mocht de proef worden voortgezet. 'Gebruik gekleurde glazen, zodat je aan het glas kan zien of er alcohol inzit en hou nog meer controles. Dan moet het goed gaan.'

De gemeente Noordwijk komt nog met een reactie op de proef.