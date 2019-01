Niks te zien van sterrenregen: 'Helaas, de bewolking heeft toegeslagen'

DE ZILK - Wie donderdagnacht de wekker had gezet om vallende sterren te spotten, kwam van een koude kermis thuis. Vanwege de bewolking was de sterrenregen nauwelijks te zien, merkten amateurastronomen Henny en IJsbrand van Straalen uit De Zilk.

'Slecht sterrennieuws vandaag. Niet alleen hier, maar in heel Nederland is het bewolkt', zegt Reinout van den Born van MeteoGroup. Henny en IJsbrand waren vroeg hun bed uit. Ze hebben in hun tuin een heuse sterrenwacht, waarvandaan ze alles goed kunnen zien. 'Als er iets bijzonders te zien is, zijn we ons bed uit. Maar helaas, de bewolking heeft toegeslagen', zegt Henny. 'Zelfs de maan kan ik niet zien door de dikke bewolking heen.'



In de nacht van donderdag op vrijdag vielen er uitzonderlijk veel sterren. '130 per minuut. Zo veel vallende sterren zijn er pas weer in 2085, dus dat duurt nog wel even voordat we dat weer gaan meemaken', weet IJsbrand.



Volgend jaar weer

Toch hoeven sterrenliefhebbers niet tot 2085 te wachten tot er weer vallende sterren te zien zijn. IJsbrand: 'Over precies een jaar op dezelfde plek zijn ze er weer. Dan gaat de aarde weer door stof en gruis van kometen heen. Alleen veel minder, dus dan zijn er minder vallende sterren per uur.'

