Afvalverwerker Renewi overweegt klanten te weren na vierde brand op rij

WATERINGEN - Na de vierde brand binnen een jaar overweegt afvalverwerker Renewi uit Wateringen bepaalde klanten te gaan weren. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om branden te voorkomen en daarover ook met leveranciers van het afval afspraken te maken. Nu Wateringen donderdagavond opnieuw werd opgeschrikt door een grote brand waarbij afval in lichterlaaie stond, is het mogelijk tijd voor andere maatregelen.

Dat stelt directielid Marc van Buijtene tegenover Omroep West. De brand ontstond in dezelfde loods als de laatste keer en op die plek leveren drie partijen afval aan. 'We ontkomen er wellicht niet aan om tegen die partijen te zeggen: zo gaat het niet langer, we stoppen ermee om jullie afval in ontvangst te nemen.' Volgens het bedrijf moeten klanten er namelijk zelf ook op toezien dat ze geen afval aanleveren met smeulende resten daarin of afval dat vlam kan vatten.

Curieus is dat uitgerekend de gemeente Westland wel eens een van die drie partijen kan zijn. Het directielid wilde de namen van de drie betrokken afvalproducenten niet bekendmaken, maar sloot niet uit dat de gemeente een van die drie partijen is. En het is ook deze gemeente waarvan burgemeester Bouke Arends zich kritisch uitliet over deze opeenvolgende brand in een paar maanden. 'We moeten samen met de brandweer en omgevingsdienst kijken hoe het daar precies gaat, hoe de werkzaamheden daar gaan. Gaat alles daar wel zoals het zou moeten?', aldus Arends op Radio West. 'Vier keer brand in minder dan een jaar, dat lijkt me iets om goed naar te kijken. Wat de maatregelen zijn, daar moeten we ons op beraden, samen met de omgevingsdienst want zij geven de vergunning af voor dit bedrijf. Zorgen van bewoners zijn ook mijn zorgen. Daarom is het belangrijk om de zaak eens goed onder de loep te nemen.'



Nieuw onderzoek en watertank

Bij Renewi willen ze niet anders. Het bedrijf heeft opnieuw een onderzoek aangekondigd. Ook heeft de afvalverwerker, waar dagelijks zeshonderd vrachtwagens af en aan rijden, een enorme watertank gekocht. 'Een investering van miljoenen', aldus woordvoerder Victor Vijfvinkel. 'Dankzij die tank kunnen we straks ook snel zelf optreden bij branden.' Het bedrijf wil later dit jaar de installering van de tank vergezeld laten gaan met een open dag. Want wij begrijpen ook wel dat mensen willen weten wat hier gebeurt, zeker na vier branden op rij.'

Als een van de oorzaken van de brand van donderdagavond worden vuurwerkrestanten genoemd. Ook sluit Renewi niet uit dat opnieuw batterijen of mobiele telefoons zijn ontploft. 'We hebben daar steeds vaker last van,' aldus Van Buijtene. 'Je probeert dat aan de voorkant met leveranciers te voorkomen, maar je ziet dan toch dat het weer misgaat. Dat er afval tussen zit dat aanleiding is voor brand. Als we dat niet onder controle krijgen, moeten we echt andere maatregelen nemen. Zoals bedrijven en partijen uitsluiten.'



Veel meldingen bij brandweer

Bij de brand vatte afval vlam, er is geen bedrijfspand verloren gegaan. Ook raakte niemand gewond. 'Er stond volgens ons papierafval in de brand', aldus woordvoerster Judith Kessels van de brandweer. We hebben veel meldingen ontvangen, ook al omdat de brand in de wijde omgeving was te zien. Vanmorgen om 4.00 uur vertrok de laatste brandweerwagen.'

LEES OOK: Afvalverwerker na derde brand op rij: 'Het lijkt alsof de pech aan onze zijde is'