Nog geen vragen over vonkenregen bij informatiebalie Het was nog rustig bij het loket van de gemeente. Foto Omroep West

DEN HAAG - Het loopt vrijdagochtend nog niet storm bij de informatiebalie over de vreugdevuren op Scheveningen. Om 10.30 uur had nog niemand zich gemeld met vragen over de vonkenregen tijdens Oud en Nieuw.