Vijftien Scheveningers melden zich bij informatiebalie over vreugdevuur Het was nog rustig bij het loket van de gemeente. Foto Omroep West

DEN HAAG - In totaal vijftien mensen hebben zich vrijdag gemeld bij de informatiebalie over de vreugdevuren op Scheveningen. Ze hadden vragen over de vonkenregen tijdens Oud en Nieuw, meldt de gemeente.