Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Motorrijder overleden bij ongeluk in Den Haag Foto: Regio15

DEN HAAG - Een 22-jarige Haagse motorrijder is vrijdagochtend overleden bij een ongeval op de Erasmusweg in Den Haag. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Het ongeluk gebeurde even na 9.00 uur ter hoogte van de Aagje Dekenlaan. De politie kan niets vertellen over de toedracht. 'Die wordt onderzocht. Hij is alleen aangetroffen, maar de aanleiding weten we niet.'

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie.